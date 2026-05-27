ACERCAMIENTO CON LA COMUNIDAD ESTUDIANTES VISITARON LA DIVISIÓN VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO EN UNA JORNADA EDUCATIVA EN LA LEONESA

La actividad formó parte de un proyecto escolar sobre mujeres destacadas de la comunidad.

Alumnos de 4º grado “A” y “B” de la E.E.P. Nº 536 “General Manuel Belgrano” de La Leonesa participaron este miércoles de una jornada educativa en la División Violencia Familiar y de Género de la localidad, donde entrevistaron a la jefa de la unidad policial como parte de un trabajo escolar.

La propuesta se enmarca en el proyecto educativo denominado “Mujeres Destacadas en La Leonesa”, impulsado por la institución con el objetivo de reconocer y visibilizar el rol de mujeres que cumplen funciones importantes dentro de la comunidad.

Durante la visita, los estudiantes dialogaron con la Oficial Principal Noelia Yamila Amarilla sobre su labor diaria, su trayectoria dentro de la Policía y el trabajo que realiza la división en la asistencia y contención de personas en situación de violencia.

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