RESISTENCIA: DESPUÉS DE 28 AÑOS, EL BARRIO JARDÍN COMIENZA A TRANSFORMARSE CON PAVIMENTO Y DESAGÜE

”Cuando se administran los recursos de manera responsable, estos son los resultados”, aseguró Meiriño al recorrer los trabajos junto a Gustavo de Martini, de Vialidad Provincial.

La secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, constató este miércoles el avance de las obras de pavimento y desagüe que se ejecutan en el pasaje Vedia del barrio Jardín de Resistencia, acompañada por el subadministrador de Vialidad Provincial (DVP). “Es una promesa que había hecho el Gobernador Zdero a los vecinos y que hoy se cumple, llevando soluciones concretas a esta zona tras 28 años de espera”, expresó Meiriño durante la recorrida. Además, destacó que “cuando se administran los recursos de manera responsable, estos son los resultados”, y valoró la paciencia y el acompañamiento de los vecinos del sector.

La obra es ejecutada de manera conjunta entre Vialidad Provincial y la Municipalidad de Resistencia, en el marco de una planificación integral de urbanización para el barrio.

En ese sentido, Meiriño adelantó que el Gobierno provincial continuará desarrollando nuevas intervenciones para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes del lugar. “Tenemos planificado seguir ejecutando otros trabajos para mejorar el barrio, además de intervenciones en la plazoleta y medidas para reforzar la seguridad”, señaló.

Por su parte, el subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, explicó que los trabajos forman parte de un proyecto integral aprobado en conjunto con el municipio capitalino. “Ahora estamos ejecutando el pasaje Vedia para unir con calle Larreta, donde ya hicimos el hormigón hace poco tiempo, y luego continuaremos las perpendiculares a Larreta y la calle Lugones para darle una entrada y salida al barrio”, detalló el funcionario.

Desde el Gobierno provincial confirmaron que se seguirá avanzando con obras estratégicas de conectividad urbana y saneamiento, dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos del barrio Jardín.

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