JUAN JOSE CASTELLI  DOS HOMBRES FUERON DETENIDOS POR ROBAR LEÑA AJENA

La Policía Rural de Juan José Castelli secuestró un camión y más de 21 toneladas de leña. Los involucrados presentaron una guía forestal vigente, aunque el origen declarado no coincidía con el lugar donde fueron sorprendidos.

Efectivos intervinieron este martes en un presunto caso de hurto de leña ocurrido en un campo ubicado en paraje Zaparinqui, en el departamento General Güemes.

El procedimiento se realizó alrededor de las 18, luego de un llamado telefónico efectuado por el propietario del predio rural, quien denunció la presencia de personas desconocidas cargando madera dentro de su campo sin autorización.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación e identificaron a los ocupantes de un camión y un semirremolque. Se trataba de dos sujetos de 37 años, y de 56, ambos domiciliados en Tres Isletas.

Al exhibir la Guía de Transporte de Producto Forestal vigente, cuyo origen correspondía al departamento Maipú y tenía como destino la provincia de Buenos Aires.

Los agentes advirtieron que la carga se encontraba en un campo privado de General Güemes, por lo que el origen declarado no coincidía con el sitio donde eran cargados los rollizos.

Durante el operativo se secuestraron el camión, el semirremolque, aproximadamente 21.300 kilos de leña de especie campana y la documentación presentada.

Por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín, a cargo de la fiscal Noelia Miño, ambos sujetos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría Primera de Juan José Castelli.

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