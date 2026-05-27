LUIS CAPUTO CITÓ AL ARZOBISPO JORGE GARCÍA CUERVA POR SU CRÍTICA A «HATERS»: «SEGURAMENTE SE REFERÍA A ESTO»

Luis Caputo se declaró demasiado engripado para asistir a las actividades de Javier Milei y su Gabinete por el 25 de Mayo, que se concentraron en Plaza de Mayo con una parada en la Catedral Metropolitana, una sesión de fotos frente al Cabildo y una reunión de trabajo posterior en Casa Rosada.

Pero el Ministro de Economía parece haber recuperado su salud apenas dos días más tarde y ya se encuentra de lo más activo en X, donde aprovechó para hacerse eco de la parte de la homilía de Jorge García Cuerva que hizo mella en su corazón.

En otro tramo de su mensaje el Arzobispo de Buenos Aires remarcó que «hoy muchos hermanos también experimentan estar paralizados en sus esperanzas, oportunidades, en su dignidad. Desde hace muchos años se sienten postrados, tirados al borde del camino de la vida, y ya no tienen fuerzas para seguir, no pueden sostenerse en sus derechos tan postergados».

«No es cuestión de buscar rápidamente responsables, que con sinceridad y cada uno en su lugar, un poco somos todos, sino en tomar conciencia de que tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a curar tantas parálisis personales, familiares y también sociales, como aquellos cuatro hombres que se hicieron cargo y no buscaron culpables, sino soluciones», señaló García Cuerva.

«Nadie en la sociedad es descartable ni desechable, porque todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más», remarcó.