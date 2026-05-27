MÁS ILUMINACIÓN Y MÁS SEGURIDAD: SECHEEP EJECUTÓ IMPORTANTES MEJORAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN FONTANA

Los trabajos incluyeron la colocación de nuevas luminarias LED, tendido de líneas y postes en sectores estratégicos de la ciudad, beneficiando a vecinos y comunidades educativas.

En el marco del plan integral de recuperación y mantenimiento del alumbrado público que el Gobierno provincial lleva adelante en todo el territorio chaqueño, SECHEEP concretó importantes obras de iluminación en distintos puntos estratégicos de Fontana, con el objetivo de mejorar la seguridad y la visibilidad para los vecinos.

Las tareas incluyeron la instalación de nuevas luminarias LED en el acceso al barrio 444 Viviendas, además de intervenciones en calles de la zona y en inmediaciones de la Escuela N° 39 y el Jardín de Infantes N° 166.

El presidente de Secheep, José Bistoletti, junto al intendente de Fontana, Fernando Cuadra, y el vocal de la empresa, Germán Perelli, recorrieron los trabajos ejecutados y destacaron el impacto positivo de estas obras para la comunidad.

“Los trabajos forman parte del abordaje que, por instrucciones del gobernador Leandro Zdero, se lleva a cabo en todo el territorio provincial con el objetivo de brindar mayor luminosidad y más seguridad a las familias chaqueñas”, expresó Bistoletti.

Las intervenciones contemplaron la colocación de 30 luminarias LED, distribuidas entre pantallas y lámparas tipo perita, además del tendido de 300 metros de líneas eléctricas y la instalación de cinco postes.

Por su parte, Germán Perelli remarcó que “desde el primer día de gestión trabajamos para que los vecinos de toda la provincia puedan vivir en ciudades y localidades iluminadas, que garanticen mayor seguridad y visibilidad al momento de transitar”.

Desde la empresa energética señalaron además que los trabajos no sólo incluyen el recambio de luminarias, sino también la instalación y mantenimiento de distintos elementos eléctricos esenciales para el correcto funcionamiento del sistema, como fotocélulas, contactores, jirafas, llaves y tableros de control.

“El objetivo principal es normalizar sectores que contaban con iluminación deficiente o directamente inexistente, fortaleciendo la seguridad y la visibilidad en la vía pública”, concluyó Bistoletti.

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