COLONIAS UNIDAS BOMBEROS EVITARON QUE EL FUEGO SE CONSUMIERA UNA VIVIENDA POR COMPLETO
Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.
Alrededor de las 11 de este mediodia, una dotación de la División Bomberos de General San Martín acudió rápidamente a una vivienda ubicada sobre calle Doctor Fleming, de dicha localidad. Donde las llamas avanzaban sobre el sector de la cocina y amenazaban con extenderse al resto de la vivienda.
Al arribar, los efectivos trabajaron junto a personal municipal y Bomberos Voluntarios, logrando controlar la situación y evitar consecuencias aún mayores.
Finalmente, realizaron tareas de inspección y enfriamiento para asegurar la extinción total del incendio, el fuego provocó daños materiales en muebles, electrodomésticos, cableado, puertas y parte del cielorraso, no se constataron personas lesionadas.