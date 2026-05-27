Jue. May 28th, 2026

COLONIAS UNIDAS BOMBEROS EVITARON QUE EL FUEGO SE CONSUMIERA UNA VIVIENDA POR COMPLETO

por Redaccion J 10 horas atrás

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Alrededor de las 11 de este mediodia, una dotación de la División Bomberos de General San Martín acudió rápidamente a una vivienda ubicada sobre calle Doctor Fleming, de dicha localidad. Donde las llamas avanzaban sobre el sector de la cocina y amenazaban con extenderse al resto de la vivienda.

Al arribar, los efectivos trabajaron junto a personal municipal y Bomberos Voluntarios, logrando controlar la situación y evitar consecuencias aún mayores.

Finalmente, realizaron tareas de inspección y enfriamiento para asegurar la extinción total del incendio, el fuego provocó daños materiales en muebles, electrodomésticos, cableado, puertas y parte del cielorraso, no se constataron personas lesionadas.

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