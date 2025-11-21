IDENTIFICARON A UN HOMBRE Y DESCUBRIERON QUE ERA BUSCADO POR LA JUSTICIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano de 24 años tenía dos pedidos de captura.

Anoche los agentes de la División Caminantes llevaban a cabo recorridas de prevención por la zona céntrica de la ciudad. Alrededor de las 20 horas, comenzaron identificaciones de personas y vehículos.

Demoraron a un hombre de 24 años, a quien les solicitaron sus datos personales para chequearlos en el Sistema de Gestión Biométrica. Fue así que descubrieron que presentaba un pedido de captura por la causa Supuesta Amenazas con Armas, y otro por Supuesto Abuso de Armas.

Ante esta situación procedieron al traslado a la división Medicina Legal y luego a la dependencia policial donde fue puesto ante la justicia y notificado de su aprehensión.

