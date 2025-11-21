CRIMEN DE NAPENAY: SOSPECHAN DE UNA EJECUCIÓN Y HALLARON UN ARMA DE FUEGO EN LA CINTURA DE LA VÍCTIMA

El jueves por la tarde, un hombre de 31 años fue encontrado muerto, de un disparo en la cabeza, en un camino rural de Napenay, a cuatro kilómetros del casco urbano de esa localidad. El cuerpo se hallaba tirado en la calle, junto a su motocicleta.

La víctima fue identificada como Facundo Gorzelowski. Durante la inspección, se determinó que el disparo que dio fin a la vida del joven ingresó por la parte trasera del cráneo, sin orificio de salida. También encontraron un arma de fuego calibre 22, con un cargador y 7 cartuchos en la cintura del occiso. Luego, el cuerpo fue llevado a la morgue judicial.

Más tarde, autoridades policiales tomaron conocimiento, por información brindada a través de los familiares de Facundo, que el mismo mantenía problemas recientes con otro ciudadano, identificado como M.J., quien fue detenido preventivamente en el marco de la investigación.