SANTIAGO DEL ESTERO: CAOS Y DESTROZOS POR EL TEMPORAL

El viento huracanado sorprendió a los santiagueños y dejó innumerables consecuencias en la ciudad. Las fuertes ráfagas de viento provocaron caídas de árboles, daños en la infraestructura de algunos barrios y cuantiosos perjuicios a vehículos particulares.

Las autoridades y los equipos de emergencia se encuentran trabajando intensamente desde la madurgada para despejar las calles, asistir a los damnificados y restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

