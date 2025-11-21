PUERTO TIROL: DETUVIERON A UN HOMBRE POR LLEVARSE UNA MOTOCICLETA DE SU EX PAREJA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Además se había llevado a su hija menor de edad sin permiso, los agentes lo pusieron ante la justicia.

Una mujer de 33 años denunció en la Comisaría local que su ex pareja, se había llevado su motocicleta y a una de sus hijas, la cual tenían en común, pero sin su autorización. Indicó que había medidas judiciales que él había incumplido. Inmediatamente los efectivos comenzaron una investigación para encontrarlo y ponerlo ante la justicia.

Esta mañana, lograron la demora del implicado, se hallaba junto a la niña en cercanías del basural municipal y con la motocicleta denunciada. Allí se puso a resguardo de la nena y el hombre fue conducido a la dependencia policial junto al rodado.

Finalmente, la fiscalía en turno dispuso la restitución de la niña a su madre, y también la devolución de la motocicleta y fue provista de botón de pánico. En cuanto al demorado de 45 años fue notificado de su aprehensión en las causas Supuestas Amenazas y Hurto en contexto de violencia de género, y paralelamente se inició una causa por Supuestas Sustracción de menores en grado de tentativa.

Relacionado