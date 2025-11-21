RESISTENCIA: FUE DEMORADO POR OCASIONAR DESORDEN EN PLENO CENTRO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre de 43 años fue notificado de infracción a la ley de faltas, además tenía bienes que no supo acreditar, se investiga su procedencia.

Anoche alrededor de las 22, los efectivos de la división Caminantes, acudieron a la esquina de Juan B. Justo y José María Paz, allí varios transeúntes informaron que había un hombre ocasionando desorden y molestando a los comerciantes.

Al llegar, demoraron al implicado que arrojaba elementos a los vehículos que pasaban y gritaba a las personas de las paradas de colectivos, incitando a pelear a los agentes mostrando en todo momento una actitud hostil. Por ello, lo condujeron a la división Medicina Legal y luego a la dependencia policial. Procedieron al secuestro de una ducha eléctrica, un difusor aromático, una hoja de cuchillo y bandejas descartables para investigar si fueron obtenidas de forma ilícita.

El conducido fue notificado de su detención por Infracción a la Ley 850-p a disposición del Juzgado de Faltas.

