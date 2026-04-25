HORROR EN MÉXICO: BUSCAN A UNA MUJER QUE ASESINÓ A SU NUERA DE SEIS BALAZOS PORQUE LE «ROBÓ» A SU HIJO
El crimen ocurrió en la casa familiar mientras estaban presentes no sólo el marido de la víctima sino también su bebé. Todavía no atraparon a la agresora.
La Policía de México busca a una mujer que asesinó de seis disparos a la esposa de su hijo porque se lo «robó» y la «hizo enojar». El femicidio ocurrió hace una semana y quedó registrado por la cámara de seguridad del hogar familiar.
Al inicio de la investigación se manejó la posibilidad de que ambas mujeres hubiesen discutido pero este viernes salieron a la luz detalles que confirman que Erika María Guadalupe Herrera mató a su nuerta, la exreina de belleza Carolina Flores, por animosidad.
En un video que se hizo viral esta semana se comprueba que las mujeres mantenían una conversación sobre el viaje que Herrera había hecho en auto desde Ensenada hasta Ciudad de México para encontrarse con su hijo, con Carolina y con el bebé de ambos, que tiene ocho meses.
Pero en un momento la exreina de belleza se fue a la cocina a buscarle una botella de agua a su suegra y ella la siguió y le disparó supuestamente por la espalda, lo que acredita la premeditacion y alevosia, agravantes del crimen, informó el sitio AZCentral.
La mujer disparó una vez y su nuera gritó de dolor. Luego se escucharon cinco deflagraciones más, y en el silencio posterior quedó claro el desenlace.
«¿Qué fue eso? ¿Qué le hiciste, mamá?«, preguntó con tibiesa Alejandro Sánchez Herrera al aparecer en escena con su hijo en brazos.
«Nada, que me hizo enojar«, replicó la asesina sin inmutarse. «¿Qué te pasa? Es mi familia«, retrucó el hombre.
«Tu familia también es mía, tú eres mi único hijo, ella te robó«, sentenció Herrera.
Flores, de 27 años, murió casi en el acto y su caso es investigado como un femicidio.
Alejandro Sánchez Herrera es investigado por una posible complicidad con su madre, o al menos por omisión dada su reacción al crimen que ocurrió a metros suyo en su propia casa.
De hecho, el hombre tardó un día en reportar el crimen con la explicación de que su hijo está lactando y quería preparar sus cosas por su él quedaba detenido.
En ese tiempo, Erika María Guadalupe Herrera se dio a la fuga y puede o no estar todavía en la Ciudad de México.