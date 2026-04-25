FLAVIO COBOLLI AVANZÓ CON SUFRIMIENTO EN EL MASTERS DE MADRID TRAS UN DURO CRUCE CON CAMILO UGO CARABELLI
El italiano necesitó tres sets y más de dos horas para superar al argentino, que lo exigió al máximo en un partido cambiante y de alto nivel.
El debut de Flavio Cobolli en el Masters 1000 de Madrid estuvo lejos de ser sencillo. El italiano, ubicado en el puesto 13 del ranking, tuvo que trabajar más de lo esperado para imponerse ante el argentino Camilo Ugo Carabelli, que le presentó batalla hasta el último punto en un encuentro cargado de tensión.
El inicio del partido marcó el tono de lo que vendría: un primer set muy disputado, con peloteos largos y escaso margen de error. Fue el argentino quien logró inclinar la balanza a su favor en el tie break, mostrando firmeza en los momentos clave y sosteniendo el ritmo ante los intentos de su rival por quebrar su juego.
Lejos de quedarse, Cobolli reaccionó en el segundo parcial. Con una actitud más agresiva y decidido a revertir la situación, logró quebrar el saque de Carabelli y dominar con claridad, igualando el marcador sin demasiadas complicaciones y dejando todo abierto para el set decisivo.
En el tramo final, el desarrollo volvió a ser parejo, con ambos jugadores sosteniendo sus turnos de servicio. Sin embargo, el italiano supo aprovechar mejor sus oportunidades y marcó la diferencia, apoyado en su potencia —llegó a conectar diez aces— frente a un Carabelli que sintió el desgaste y bajó su efectividad con el segundo saque.
Más allá de la derrota, el argentino dejó una imagen muy competitiva en la cancha madrileña, mostrando solidez desde el fondo y carácter para disputar cada punto. Su rendimiento le permitió incomodar a uno de los mejores preclasificados del torneo y confirma su crecimiento en el circuito.
Con este resultado, Cobolli logró avanzar a la siguiente instancia, donde se enfrentará al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, quien viene de eliminar al estadounidense Learner Tien en la misma ronda.