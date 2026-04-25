Donald Trump mandó dos emisarios a Pakistán para intentar acordar la paz con Irán

Sin embargo, uno de los principales focos de conflicto sigue siendo el estrecho de Ormuz. Irán mantiene el control del paso, mientras que Estados Unidos sostiene el bloqueo sobre puertos iraníes y refuerza su despliegue militar, que ya alcanza niveles inéditos en las últimas décadas.

El impacto económico ya se siente a nivel global. El precio del petróleo se mantiene elevado y la volatilidad domina los mercados internacionales. En ese contexto, la Casa Blanca extendió por 90 días la exención a la Ley Jones para facilitar el transporte de energía y amortiguar el impacto en el abastecimiento.

La delegación estadounidense, por su parte, aún no ha difundido declaraciones oficiales sobre el contenido de los encuentros, a la espera de que las conversaciones se desarrollen en el territorio paquistaní. El hermetismo de ambas cancillerías mantiene en vilo a la comunidad internacional, que observa con atención cualquier señal que pueda destrabar el conflicto.