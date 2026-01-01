HOMICIDIO EN SAN MARTÍN: RASTRILLARON LA ZONA E INCAUTARON CUCHILLOS Y VEHÍCULOS.

En el marco de la investigación por el crimen de Diego Gauna, de 28 años, ocurrido en el Complejo Turístico Laguna El Tigre, la Policía realizó rastrillajes, secuestró armas blancas y vehículos, mientras el presunto autor continúa detenido y la causa avanza bajo la órbita de la Fiscalía Penal N° 2.

En el marco de la investigación del homicidio de Diego Gauna, de 28 años, en General San Martín, ocurrido en las primeras horas de este jueves, se realizaron una serie de secuestros de elementos relacionados con la causa. Cabe mencionar que el supuesto autor del hecho permanece detenido en la Comisaría local.

El crimen tuvo lugar en el Complejo Turístico Laguna El Tigre, ubicado sobre la ruta provincial N° 90, tras una pelea entre dos hombres. La investigación es llevada adelante por la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo de Andrea Langellotti, quien ordenó que se relicen operativos.

Según el parte policial, se secuestró un cuchillo de aproximadamente 23 centímetros, un paquete de cigarrillos con manchas rojas símil sangre y una gorra de tela color negro. Todos los elementos quedaron resguardados en el Gabinete Científico.

También incautaron un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol, color blanco; una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz, color azul con gris; una billetera símil cuero negra con dos D.N.I., una cédula de manipulación de alimentos y un carnet de conducir, todos a nombre de Diego Raúl Gauna. Asimismo, se secuestró una conservadora metálica con una botella de cerveza de vidrio vacía y otra conservadora de telgopor con una lata de cerveza vacía.

Además, se realizó un rastrillaje en diferentes sectores del Complejo Turístico, a fines de hallar otros elementos de interés y el arma blanca utilizada, ya que al momento del hecho tanto la víctima como el supuesto autor del crimen poseían cuchillos, pero el resultado fue negativo.

También tres testigos del hecho brindaron declaración testimonial. Entre ellos, dos mujeres identificadas como D. C. G., de 27 años, y A. B. E., también de 27, junto a N. A. M., de 30 años.

Por último, cabe mencionar que el fallecido fue trasladado en el Móvil Tanatológico hasta la Morgue del Poder Judicial, a fin de realizar la correspondiente autopsia por parte de Medicina Forense y, posteriormente, se efectuará la entrega del cuerpo a sus familiares. Fuente Diario Chaco.

Relacionado