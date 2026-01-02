CASTELLI VUELVE A HACER HISTORIA: POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, EL PRIMER PARTIDO OFICIAL DE AFA SE JUEGA EN CASA

El fútbol del interior vuelve a ser protagonista. Este sábado a las 17:15, Sportivo Cultural de Castelli recibirá a Fontana en los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur, en un hecho que ya marca un nuevo hito para la ciudad.

Por segundo año consecutivo, Castelli será sede del primer partido oficial de la AFA en la temporada 2026, reafirmando su lugar en el mapa grande del fútbol argentino. El escenario será el mismo que ya supo vibrar con historia: Sportivo Cultural, otra vez, abre el año futbolístico a nivel nacional.

El cruce será nada menos que por los cuartos de final del TRFA, ante Fontana, este sábado desde las 17:15 horas, en un duelo que promete intensidad, tribunas llenas y clima de final anticipada.

El antecedente inmediato potencia aún más el acontecimiento. En 2025, Sportivo Cultural de Castelli también fue protagonista del primer partido AFA del año, y lo hizo con victoria: 1 a 0 frente a Villa Alvear, en un encuentro que quedó grabado en la memoria del club y de toda la comunidad.

Lo que alguna vez parecía impensado, hoy es una realidad sostenida: Castelli no solo compite, sino que marca el inicio del calendario oficial del fútbol argentino. Un logro que habla del crecimiento institucional, del esfuerzo deportivo y del acompañamiento de una ciudad que empuja.

Este sábado no será un partido más. Será otra página de historia. Y Castelli, una vez más, estará en el centro de la escena.