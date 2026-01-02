MILO J CONFIRMÓ SU PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL YVY PORÁ 2026, LA FIESTA SOLIDARIA DE LÁZARO CABALLERO

Una verdadera primicia sacude el cierre de este 2025. Milo J, uno de los artistas más escuchados y convocantes de la escena musical actual, fue confirmado como el primer artista del Festival Yvy Porá 2026, la tradicional fiesta solidaria impulsada por Lázaro Caballero en la provincia de Formosa.

La confirmación llegó de manera directa y sorpresiva: el propio Milo J anunció su participación durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, generando una inmediata repercusión entre sus seguidores y el público del norte argentino.

El Festival Yvy Porá celebrará en 2026 su quinta edición, consolidándose como La Fiesta Solidaria del Chaco Formoseño, un evento que combina música, cultura y un fuerte compromiso social. Impulsado por Lázaro Caballero, el festival crece año tras año y convoca a miles de personas.

La participación de Milo J marca un cruce generacional histórico dentro del festival, sumando al evento una de las voces jóvenes más influyentes del país, con proyección internacional y millones de reproducciones en plataformas digitales.

