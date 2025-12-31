LOTERIA CHAQUEÑA PONE LUZ ROJA AL JUEGO ILEGAL

Lotería Chaqueña pone luz roja al juego ilegal

Lotería Chaqueña iluminó de rojo la fachada de sus edificios como parte de las actividades por el Día de Concientización contra el Juego Ilegal, que se conmemora cada 22 de diciembre en Argentina.

La iluminación de las sedes de Lotería Chaqueña se enmarca en la campaña “Luz Roja al Juego Ilegal”, mediante la cual el organismo busca dar visibilidad a esta problemática que ocasiona graves perjuicios al Estado y la comunidad.

Estas acciones se promueven desde el Directorio y el área de prevención y lucha contra el juego ilegal de Lotería Chaqueña, que vienen trabajando coordinadamente junto al Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Policía del Chaco.

Este trabajo conjunto propició que durante los últimos dos años se canalizaran 2557 denuncias a través del 0810-888-5486, una línea gratuita y confidencial de denuncias del juego clandestino, así como por la web oficial de Lotería Chaqueña.

Es por ello que durante 2024 se accionó penalmente contra 690 plataformas de juego online ilegal, en una medida compartida con Lotería Correntina, mientras que en lo que va de este año se detectaron 585 nuevos sitios web que operaban en forma clandestina.

Con el apoyo del gobernador Leandro Zdero, desde el Directorio de Lotería Chaqueña ratificaron su compromiso de seguir trabajando arduamente en la promoción de un entorno de juego legal, seguro y responsable en toda la provincia.

“El juego legal cuida a las personas, protege a las familias y fortalece a nuestra comunidad, ya que todo lo recaudado regresa a la sociedad en cientos de obras y acciones de bien público”, remarcó el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín.

