Godoy Cruz vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

Godoy Cruz y Gimnasia se enfrentarán este jueves desde las 17 en el estadio Feliciano Gambarte por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025. En un duelo clave para ambos en la Zona B, el equipo mendocino intentará lograr su primer triunfo del campeonato tras tres empates consecutivos, mientras que el conjunto platense buscará encadenar una nueva victoria tras vencer a Independiente en la fecha anterior.