INSSSEP: YA ESTÁ DISPONIBLE EL PADRÓN PARA LAS ELECCIONES DE VOCALES Y SÍNDICO

Desde la junta electoral se informa que los afiliados del INSSSEP, pueden en la página de la obra social https://padron.insssep.gob.ar/Consulta/, consultar el correspondiente padrón para las elecciones de vocales titulares y alternos del sector pasivo y activo, además del síndico (titular y alterno) que se llevarán a cabo el próximo 30 de octubre, por un mandato de cuatro años, de acuerdo a lo que consigna el artículo 22 de la Ley 800 H, que rige al organismo.

De acuerdo al cronograma del proceso eleccionario, en estos momentos se está llevando a cabo el período de tachas y depuración de padrones, dichas acciones se darán hasta el viernes 29 de agosto.

El lunes 29 de septiembre se realizará la presentación de candidatos junto a toda la documentación. En tanto, el jueves 30 de octubre será la fecha oficial del acto eleccionario. Para el viernes 2 de enero del año que viene, está prevista la asunción de las flamantes autoridades que conformarán el nuevo Directorio del INSSSEP.

