BOCA JUGARÁ CON PÚBLICO VISITANTE EN MENDOZA: YA ESTÁN A LA VENTA LAS ENTRADAS
El encuentro será el domingo 17 de agosto a las 20:30 en el Estadio Malvinas Argentinas y contará con la presencia de ambas hinchadas. Los tickets ya se consiguen a través de Access Fan.
Mientras los hinchas de Boca tienen la mente puesta en el duelo ante Racing, ya comenzó la venta de entradas para el próximo compromiso del equipo en condición de visitante, que será frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El partido se disputará el domingo 17 de agosto a las 20:30, en el Estadio Malvinas Argentinas, por la quinta fecha del Torneo Clausura.
La novedad es que el encuentro contará con ambas parcialidades, por lo que los fanáticos del «Xeneize» podrán viajar a Mendoza para alentar al equipo de Miguel Ángel Russo. Las entradas ya están a la venta exclusivamente a través del sitio Access Fan.
Precios y ubicaciones para hinchas de Boca para enfrentar a Independiente Rivadavia
Los hinchas de Boca tendrán a disposición la platea Norte del estadio mendocino, con dos opciones de ubicación:
- Platea Norte (sector Boca): $40.000
- Platea techada: $80.000
- Menores de 12 años: 50% de descuento en ambas ubicaciones
Según se informó, el club tendrá 9.500 populares habilitadas para la venta y 4.000 plateas disponibles para su parcialidad. Sin lugar a dudas que se trata de una buena noticia para el Xeneize que disputará un duro partido cómo visitante con todo el apoyo de su gente.
Entradas para el público general de Independiente Rivadavia ante Boca
Los hinchas de la “Lepra” que no sean socios también podrán adquirir sus tickets, con las siguientes tarifas:
- Popular: $40.000
- Platea descubierta: $60.000
- Platea techada: $80.000
- Menores de 14 años: 50% de descuento
Se espera un gran marco de público en un estadio que ya fue escenario de varios encuentros importantes del fútbol argentino, y que volverá a tener ambas hinchadas en las tribunas para un duelo que promete ser vibrante.