BOCA JUGARÁ CON PÚBLICO VISITANTE EN MENDOZA: YA ESTÁN A LA VENTA LAS ENTRADAS

Entradas para el público general de Independiente Rivadavia ante Boca

Los hinchas de la “Lepra” que no sean socios también podrán adquirir sus tickets, con las siguientes tarifas:

Popular : $40.000

: $40.000 Platea descubierta : $60.000

: $60.000 Platea techada : $80.000

: $80.000 Menores de 14 años: 50% de descuento

Se espera un gran marco de público en un estadio que ya fue escenario de varios encuentros importantes del fútbol argentino, y que volverá a tener ambas hinchadas en las tribunas para un duelo que promete ser vibrante.