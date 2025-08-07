ACOMPAÑANDO LOS JUEGOS INTERESCOLARES 2025

La Intendente, Lic. Marcela Duarte, junto al presidente del Concejo Wladimiro Szymaczek, realizaron la entrega de un aporte en respuesta al pedido de acondicionamiento del predio del Polideportivo CEF N° 16, donde se llevará a cabo la Instancia Local de Atletismo de los Juegos Interescolares 2025.

El evento se desarrollará el 14 de agosto, en las siguientes categorías: Atletismo Convencional Sub 15 Atletismo Adaptado Sub 18

Dado el gran trabajo que implica poner en condiciones los espacios para recibir a los y las atletas escolares, desde la organización se solicitó colaboración al municipio, que respondió una vez más con compromiso ante lo solicitado.

Desde la gestión se continúa acompañando a nuestras instituciones educativas y deportivas, fortaleciendo espacios de participación e inclusión.

Relacionado