CORNEJO RESPALDÓ EL RUMBO ECONÓMICO DE MILEI Y DEFENDIÓ EL MODELO DE MENDOZA EN LA APERTURA DE SESIONES

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, envió un gesto de respaldo al presidente Javier Milei en la apertura de sesiones de la Legislatura provincial para expresar una postura en sintonía con el Gobierno nacional.

“Todos sabemos que para crear más empleo se necesita un contexto de racionalidad económica”, afirmó Cornejo. En ese sentido, remarcó: “Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza viene acompañando. Lo hace porque el ordenamiento macroeconómico es la condición primaria para que exista confianza y estabilidad, para que vuelva la inversión, para que el sector privado recupere capacidad de decisión y se abran oportunidades reales de crecimiento”.

Cornejo también hizo referencia a la necesidad de sostener reformas estructurales para mejorar la eficiencia del Estado y destacó avances en la administración de recursos. “Dejó de ser una expectativa para convertirse en una realidad concreta: competencia real, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, indicó.

Cornejo defendió el rumbo del gobierno de Milei en la apertura de sesiones de la Legislatura provincial. (Foto: X @alfredocornejo)

En materia productiva, puso el foco en el desarrollo energético y minero, y aseguró: “La Vaca Muerta mendocina ha dejado de ser expectativa geológica para convertirse en una oportunidad concreta, creciente y estratégica”. Además, vinculó el crecimiento de estos sectores con la planificación estatal y un entorno favorable a las inversiones.

Luego, Cornejo enumeró logros de su gestión y aseguró que la provincia alcanzó niveles históricos de inversión en infraestructura, incluso en un contexto de retracción a nivel nacional. “La obra pública provincial alcanza el 14,5% del total de gastos, la presión fiscal continúa su sendero de baja, habiendo devuelto más de 1.000 millones de dólares a los contribuyentes luego de años de baja de impuestos distorsivos”, afirmó.

El discurso también incluyó referencias al mercado laboral y al turismo. Cornejo destacó que “Mendoza registra una desocupación del 6,7%, que la ubica por debajo del promedio nacional y del de Buenos Aires y Córdoba”, y definió a la provincia como un destino consolidado tanto a nivel local como internacional.

En el tramo final, el gobernador volvió a enfatizar su política en materia de seguridad. “En Mendoza tenemos claro el rumbo: el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, sostuvo, y agregó: “Nuestro plan está mostrando resultados. Sabemos que detrás de cada cifra hay una víctima; por eso los datos no son para celebrar, sino para medir avances y reconocer lo que falta”.

Al cerrar su discurso, Cornejo apeló a la construcción colectiva para impulsar una nueva etapa de crecimiento. “No se trata de que el Estado elija ganadores. Se trata de que toda la provincia –sus empresas, sus productores, sus universidades, sus trabajadores y sus emprendedores– pueda ser simultáneamente protagonista de una nueva etapa de crecimiento”, planteó.