NANCY PAZOS SE EMOCIONÓ AL RECORDAR CÓMO EL HOSPITAL GARRAHAN SALVÓ LA VIDA DE SU HIJO
La periodista manifestó su emoción al analizar la votación por emergencia pediátrica en Diputados y defendió la importancia del sistema público de salud.
La votación en Diputados, que contó con un amplio respaldo de distintos bloques, buscó justamente visibilizar la emergencia pediátrica como una cuestión urgente que requiere atención y presupuesto. Sin embargo, sectores políticos y económicos que promueven un ajuste severo en el gasto público en salud, entre ellos Javier Milei y sus aliados, cuestionan el alcance y la legitimidad de estas medidas, lo que generó una fuerte polémica pública.
Nancy Pazos, con su relato sincero y humano, puso en primer plano la realidad que hay detrás de esos números y debates: historias de vida, lucha y esperanza. Su experiencia personal aportó un valor incalculable a la discusión, recordando a todos que detrás de cada expediente médico hay un niño, una familia, un futuro en juego.