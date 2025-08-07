FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO SAN LORENZO VS. VÉLEZ
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Vélez por el Torneo Clausura 2025.
San Lorenzo vs. Vélez: probables formaciones
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Matías Reali, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Vélez
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.