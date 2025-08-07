DIANA MONDINO SOBRE EL ROL DE JAVIER MILEI EN $LIBRA: «O NO ES MUY INTELIGENTE O ES UNA ESPECIE DE CORRUPTO»
La primera canciller del Gobierno libertario le dio una entrevista a la señal Al Jazeera en la que tuvo que responder por los desmanejos y frases de su jefe político.
«¡No!», lo corrigió la otrora canciller, que presentó su renuncia al Gabinete de Javier Milei en octubre de 2024 tras votar en la ONU a favor de que Estados Unidos levante el embargo de décadas que mantiene sobre Cuba.
La entrevista de esta semana, en la cual también intentó defender la verborragia del Presidente diciendo que no le tiene que gustar su discurso porque no se va a casar con él, podría haber alejado del todo a Diana Mondino de las filas del Gobierno de Javier Milei.