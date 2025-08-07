DIANA MONDINO SOBRE EL ROL DE JAVIER MILEI EN $LIBRA: «O NO ES MUY INTELIGENTE O ES UNA ESPECIE DE CORRUPTO»

Diana Mondino reapareció esta semana en una entrevista en inglés que le concedió a la cadena Al Jazeera en la que intentó defender al presidente Javier Milei en el caso $LIBRA diciendo que el mandatario tiene pocas luces, o bien «es algún tipo de corrupto». nueve meses de su renuncia , la excancilleren el casodiciendo que el mandatario tiene pocas luces, o bien «es algún tipo de corrupto».

«No, porque el sistema de Justicia…», venía explicando la excanciller de Javier Milei antes de que su entrevistador le remarcara la cuestión con un: «¿Usted cree que Javier Milei debería haber tuiteado un link a una criptomoneda?».

«No, he should not have linked than that», contestó la otrora canciller argentina en lo que podría ser interpretado como una negativa a la idea de que el Presidente de un país se meta de lleno en el negocio de promocionar inversiones en criptomonedas.

«Creo que alguien le contó sobre eso y él pensó que era una buena idea…», intentó explicar la exfuncionaria de Javier Milei, pero su entrevistador apuntó que «alguien hizo dinero» gracias a la fallida inversión de miles de personas en criptomonedas y que «U$S 250 millones desaparecieron» en el proceso.

«¡Exacto! Entonces hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es algún tipo de corrupto. Vos elegís. Yo no sé«, retrucó una resuelta Diana Mondino ante la mirada atónita del público.