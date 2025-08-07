OLA DE ROBOS EN VILLA DON ENRIQUE: VECINOS EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Los vecinos del barrio Villa Don Enrique viven con temor. En las últimas semanas se intensificaron los robos en la zona, al punto que denuncian que «están robando a dos manos» y que la inseguridad se volvió insostenible. Como medida de protesta, este sábado 9 de agosto a las 8 de la mañana se reunirán en la plazoleta ubicada en la intersección de la calle Misionero Klein y la avenida Marconi, para exigir acciones concretas.

Entre los hechos que encendieron las alarmas se destaca el robo a la escuela de hipoacúsicos, ocurrido en las últimas horas, sumado a otros episodios delictivos. «Estamos desprotegidos», reclamaron los vecinos, quienes aseguran que la zona carece de presencia policial constante y que la falta de iluminación y mantenimiento urbano agrava la situación.

«Necesitamos mucha protección, mucha recorrida policial. No podemos vivir así», expresaron desde el grupo vecinal. También acusan una falta de compromiso por parte de la Municipalidad, tanto en cuestiones de seguridad como en el abandono de espacios públicos como la plazoleta donde se realizará la concentración.

El reclamo apunta tanto a las autoridades municipales como a la Policía, con el objetivo de obtener una respuesta inmediata ante el aumento del delito y el miedo que crece en la comunidad.