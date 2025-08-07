¡ATENCIÓN JUBILADOS! NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA POR WHATSAPP
Desde el Departamento Cibercrimen del Chaco advierten por otra maniobra fraudulenta que afecta a jubilados y pensionados de la provincia.
Desde el Departamento Cibercrimen advierten sobre una maniobra fraudulenta que vuelve a surgir por estos tiempos (ya se había visto años atrás), dirigida especialmente a jubilados y pensionados.
Están enviando mensajes por WhatsApp y realizando llamados telefónicos en los que afirman falsamente que:
- Tenés para cobrar $14.700.000 (o monto que sea)
- Corresponde a un supuesto «Programa Nacional de Reparación Histórica»
- Para acceder al dinero debés ingresar a un enlace o brindar datos personales
Según indicaron desde la Policía, todo esto es falso y se trata de una estafa, por lo cual piden tener mucho cuidado.
Además, recomiendan:
- No hacer clic en ningún link
- No brindar sus datos personales ni bancarios
- No responder estos mensajes
«Recordá que Anses no se comunica por WhatsApp ni por llamadas ofreciendo dinero de manera inmediata», aclararon.
Si recibiste un mensaje o llamado similar, hacé la denuncia en el Departamento Cibercrimen – Policía del Chaco, en Juan D. Perón 1365, 1º piso – Resistencia.