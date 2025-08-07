Vie. Ago 8th, 2025

¡ATENCIÓN JUBILADOS! NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA POR WHATSAPP

Desde el Departamento Cibercrimen del Chaco advierten por otra maniobra fraudulenta que afecta a jubilados y pensionados de la provincia.

Desde el Departamento Cibercrimen advierten sobre una maniobra fraudulenta que vuelve a surgir por estos tiempos (ya se había visto años atrás), dirigida especialmente a jubilados y pensionados.

Están enviando mensajes por WhatsApp y realizando llamados telefónicos en los que afirman falsamente que:

  • Tenés para cobrar $14.700.000 (o monto que sea)
  • Corresponde a un supuesto «Programa Nacional de Reparación Histórica»
  • Para acceder al dinero debés ingresar a un enlace o brindar datos personales

Según indicaron desde la Policía, todo esto es falso y se trata de una estafa, por lo cual piden tener mucho cuidado.

Además, recomiendan:

  • No hacer clic en ningún link
  • No brindar sus datos personales ni bancarios
  • No responder estos mensajes

«Recordá que Anses no se comunica por WhatsApp ni por llamadas ofreciendo dinero de manera inmediata», aclararon.

Si recibiste un mensaje o llamado similar, hacé la denuncia en el Departamento Cibercrimen – Policía del Chaco, en Juan D. Perón 1365, 1º piso – Resistencia.

