TRUMP HABLÓ DE «TOMAR EL CONTROL DE CUBA CASI DE INMEDIATO»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno podría «tomar el control» de Cuba «casi de inmediato», una vez que concluya lo que definió como el «trabajo» en Irán.

La declaración se produjo durante una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida, donde el mandatario fue el principal orador ante empresarios y dirigentes políticos.

En ese marco, Trump describió un escenario hipotético de despliegue militar en el Caribe. Mencionó la posibilidad de enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a la costa cubana y sostuvo que, ante esa presencia, la población de la isla «diría gracias y se rendiría».

Las afirmaciones se dieron en paralelo a una escalada de medidas contra La Habana. Ese mismo día, la administración estadounidense reforzó las sanciones económicas, con foco en sectores clave como energía, defensa, minería y servicios financieros.

La orden ejecutiva establece el bloqueo total de activos en Estados Unidos para personas o empresas que operen en esos rubros o mantengan vínculos comerciales con el gobierno cubano.

En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de permitir la presencia de servicios de inteligencia de países considerados adversarios a escasa distancia del territorio estadounidense. En el plano interno, el Senado rechazó una iniciativa impulsada por legisladores demócratas que buscaba limitar eventuales acciones militares contra la isla.

Desde comienzos de año, Washington intensificó la presión sobre La Habana con nuevas restricciones, incluyendo un endurecimiento del suministro energético, mientras el propio Trump reiteró en distintas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en Cuba.