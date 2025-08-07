JORGE GARCÍA CUERVA: «NADIE METE LA MANO EN EL TACHO DE BASURA PORQUE LE GUSTA»

Jorge García Cuerva, pidió hoy «salir del chiquero de las descalificaciones y del odio” y habló de “reconciliación entre los argentinos” para lograr “una sociedad más humana”. Sin embargo, llamó la atención cuando aprovechó para criticar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por las últimas medidas tomadas respecto a quienes revuelvan la basura y ensucien la vía pública. El arzobispo de Buenos Aires,pidió hoy «salir del chiquero de las descalificaciones y del odio” y habló de “reconciliación entre los argentinos” para lograr “una sociedad más humana”. Sin embargo, llamó la atención cuando aprovechó para criticar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por las últimas medidas tomadas respecto a

«No podemos desentendernos de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer, que no lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad», pronunció García Cuerva este jueves en la homilía por San Cayetano.

Más tarde, amplió que hay frases de “crueldad” que están “metida en los corazones de muchos”. “No solamente pensamos en la dirigencia sino que a a veces tenemos palabras muy descalificadoras de unos hacia otros”, dijo.

“Nadie mete la mano en el tacho de basura porque le gusta. Lo hacen para buscar algo para revender o para comer”, repitió.

Pese a esto, tuvo que admitir: “ Es verdad que después queda todo desordenado . Lo padezco en mi propia casa, vivo en el barrio de Flores y frente a mi casa tengo un contenedor”. . Lo padezco en mi propia casa, vivo en el barrio de Flores y frente a mi casa tengo un contenedor”.