Rafael Castillo: dos hombres golpearon a unas mozas para no tener que pagar la cuenta

Dos hombres en evidente estado de ebriedad golpearon brutalmente a tres mozas de una cervecería de la localidad de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza, con la intención de irse del local sin pagar la cuenta.

«Con ellos tuvimos problemas desde el momento en que reservaron. Nosotros tenemos tolerancia hasta las 22.30 y si no podemos vender a otras personas. Ellos aparecieron a las 12 de la noche«, advirtió Daniela, la recepcionista de la cervecería Berlín ubicada sobre Carlos Casares al 500.

En diálogo con el programa de televisión «Arriba Argentinos» Daniela relató que los hombres habían ido a ver el show de Daniel Agostini, que tocó el domingo a la noche en esa cervecería, y que «se levantó durante el show y fue hacia el escenario», aunque esa acción está prohibida.

«Me acerqué a decirle que vuelva a su lugar y no me respondió nada, como si nadie le hubiese dicho nada», recordó la mujer, que fue una de las agredidas y recibió golpes en la cara y la pierna, lo que la dejó con lesiones en el rostro y la rodilla.

Fue necesaria la intervención de un empleado de la cervecería para lograr que el cliente se moviera, y aún así se mostró combativo con un «no me toqués».