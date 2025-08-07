SORPRENDENTE: QUÉ DIJO DIANA MONDINO SOBRE LA RELACIÓN DE JAVIER MILEI CON LOS PERROS MUERTOS

La exministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, protagonizó un tenso e inusual cruce televisivo con el periodista Mehdi Hasan en una entrevista emitida por Al Jazeera. El foco de la conversación giró en torno al presidente Javier Milei, sus actitudes en el poder y, en particular, su vínculo espiritual con sus perros muertos, a quienes, según se ha mencionado públicamente, consulta como si fueran asesores.