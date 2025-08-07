EN MEDIO DE LAS DERROTAS EN EL CONGRESO, JAVIER MILEI CONVOCÓ A SU GABINETE EN CASA ROSADA
El resultado de la actividad en Diputados esta semana complicó la meta de «déficit cero» que tanto cuida el Gobierno, por lo que Javier Milei llamó a los suyos.
Pero La Libertad Avanza sigue sin ser mayoría en el Congreso, y eso le complica la agenda política a Javier Milei desde que asumió la Presidencia, y le hizo ejercitar su poder de veto en varias oportunidades, justamente en temas como el financiamiento de la salud pública, las universidades nacionales y las jubilaciones y pensiones.
Por eso una de las principales metas de su hermana y armadora política, Karina Milei, es obtener buenos porcentajes en las elecciones legislativas de octubre que le permitan al espacio libertario copar las dos Cámaras.