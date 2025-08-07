En medio de las derrotas en el Congreso, Javier Milei convocó a su Gabinete en Casa Rosada

presidente Javier Milei convocó este jueves a todos los miembros de su Gabinete para una reunión que empezó por la tarde en Casa Rosada, según trascendió, para hablar del revés sufrido el miércoles en el Congreso, donde avanzaron tanto la iniciativa para El, según trascendió, para hablar del revés sufrido el miércoles en el Congreso, donde avanzaron tanto la iniciativa para declarar la emergencia en el Hospital Garrahan como la posible ley de financiamiento universitario.

el mandatario habría convocado a su Gabinete en el Salón Blanco de la Casa Rosada para hacer un repaso de cómo afectan esos resultados legislativos al plan de gobierno. Ambas iniciativas -la de proteger la salud pública y el funcionamiento de las universidades nacionales – son contrarias a la meta de «déficit cero» que mantiene el gobierno de Javier Milei, por lo que

Según trascendió en Infobae, los convocados a la reunión fueron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, además de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

el oficialismo urdió alianzas con bloques afines, como radicales o miembros del PRO que La pulseada legislativa entre el Gobierno y la oposición es evidente desde diciembre de 2023, cuando quedaron conformadas las dos cámaras del Congreso nacional con La Libertad Avanza como minoría en ambas. Con el tiempo, el oficialismo urdió alianzas con bloques afines, como radicales o miembros del PRO que hoy en día tienen un interbloque con el espacio libertario.

Pero La Libertad Avanza sigue sin ser mayoría en el Congreso, y eso le complica la agenda política a Javier Milei desde que asumió la Presidencia, y le hizo ejercitar su poder de veto en varias oportunidades, justamente en temas como el financiamiento de la salud pública, las universidades nacionales y las jubilaciones y pensiones.