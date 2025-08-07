EL MINISTRO DE SALUD CONSTATÓ EL FUNCIONAMIENTO Y LA ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA RÍO NEGRO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, estuvo esta mañana junto al Director de la Región sanitaria 8, David Pagano, en el Centro de Salud de Villa Río Negro donde dialogó con los trabajadores y constató además, el funcionamiento de un equipo de rayos recientemente reparado.

“Vinimos para conocer cómo se está trabajando, tener presencia en los centros nos permite palpar las necesidades en el lugar y acompañar a los equipos de salud”, indicó el ministro. El funcionario indicó que debido a la magnitud de la demanda en el centro, durante el último año se incorporó personal y el equipo de ecografía de última generación. “Este centro atiende una barriada muy importante, es uno de los centros de salud que atiende las 24 horas”, señaló.

“Avanzar sobre el territorio principalmente en Resistencia es avanzar en el apoyo hacia la gente que trabaja todos los días en los centros de salud pero también, para que la gente vea que nosotros estamos preocupados y ocupados en mejorarles la situación”, agregó.

El director del Centro de Salud Ariel Escalante valoró la visita de las autoridades. “Que vengan a mostrar su apoyo es siempre positivo. El equipo de salud necesita que ellos acompañen y escuchen las necesidades que se tienen en el lugar”, dijo.

En tanto, el director de la región sanitaria 8, David Pagano, indicó que en el centro de salud de Villa Rio Negro se trabaja para optimizar la cobertura de las guardias, y también la posibilidad de mejorar las condiciones edilicias. “Con todas las áreas del gobierno provincial estamos trabajando para mejorar siempre la calidad de atención a los vecinos, tenemos comunicación directa con todos los directores de la región, que informan y solicitan la colaboración en distintos aspectos”, concluyó.

