LA PESADA DEUDA DE CAPITANICH-PEPPO, IMPIDE MEJORAS DE SALARIOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

”La situación económica no nos permite destinar más recursos de los que se tiene; priorizamos áreas sensibles como la salud y en particular, como ser la compra de medicamentos oncológicos, para diabéticos más otros insumos esenciales”- manifestaron desde el equipo económico.

Este martes, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam y el subsecretario coordinador económico, Guillermo Agüero, detallaron el duro escenario económico provincial y la actual situación financiera por una Mega deuda heredada de las gestiones Capitanich y Peppo. Esa deuda heredada, producto de años de desmanejo, condiciona las posibilidades actuales de otorgar aumentos salariales. “Hoy, la prioridad es cumplir con los compromisos financieros asumidos y garantizar la provisión de servicios básicos. Nos encontramos con una realidad muy compleja después de 16 años de despilfarro”, señalaron.

El equipo también explicó que la posibilidad de una mejora en la situación fiscal está condicionada al crecimiento de la coparticipación y al repunte de la actividad económica. “Estamos rindiendo cuentas de cara a la ciudadanía, con total transparencia y responsabilidad, hablando con la verdad sobre el estado real de las finanzas chaqueñas. Estamos en el camino correcto del orden y administrando una provincia que no se la va a cambiar de la noche a la mañana”- concluyeron.

Relacionado