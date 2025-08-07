TRAS AÑOS DE ESPERA: MÁS DE 20 FAMILIAS DE MARGARITA BELÉN YA CUENTAN CON AGUA POTABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Luego de muchos años de espera, más de 20 familias del barrio Las Latas de Margarita Belén ya acceden al servicio de agua potable en sus hogares, gracias a las obras ejecutadas por la empresa estatal Sameep.

Los trabajos consistieron en la extensión de 300 metros de red de cañería de 75 mm, así como el cierre de malla con cañería de 90 mm, lo que permite mejorar considerablemente la presión y el abastecimiento en la zona.

“Este es el mensaje del gobernador Leandro Zdero y del Directorio de Sameep: atender y dar respuestas concretas para garantizar un óptimo suministro de agua potable, especialmente en zonas que venían esperando soluciones desde hace años”, expresó el vocal del Directorio de la empresa, CPN Rubén Custiniano, quien recorrió la obra acompañado por el coordinador de Zona I, Jonathan Roa.

La intervención fue llevada a cabo por el equipo de Emergencias de Calle 13, dependiente de la Gerencia de Servicios de Sameep. Según destacaron las autoridades, esta obra responde a un pedido comunitario que se mantenía pendiente desde hacía más de tres años.

Por su parte, el coordinador Roa remarcó: “Estas acciones son parte del compromiso asumido por el gobernador Zdero y el presidente de Sameep, Nicolás Diez. Nos pidieron que el agua potable llegue a cada rincón, y trabajamos todos los días con ese objetivo”.

Testimonios de los vecinos

Una vecina del barrio Las Latas agradeció al Gobierno provincial y a Sameep por la obra: “Gracias al gobernador Zdero y a todo el Directorio de Sameep por esta hermosa obra que se realizó y que cambiará la vida de todos los habitantes de esta zona”.

Asimismo, otro vecino, excombatiente de Malvinas, celebró haber sido escuchado: “Agradezco al Gobierno y a Sameep por darle prioridad a una obra tan importante para nosotros. Fue muy difícil vivir sin agua potable, pero hoy ya contamos con un servicio acorde para un barrio que sigue creciendo”.

