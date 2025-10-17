FUERTE CRUCE ENTRE ALDO LEIVA Y CRISTINA PÉREZ: NEGÓ HABER AGREDIDO A UN PERIODISTA Y DIJO QUE MAURO LEIVA «NO ES SU HIJO»

El diputado nacional Aldo Leiva protagonizó un fuerte cruce en vivo con la periodista Cristina Pérez durante su programa en La Nación Más, tras la difusión de imágenes en las que se lo observa en un episodio violento con un periodista en Chaco.

«Estoy preocupada porque lo veo pegándole a un periodista», le planteó la conductora al aire. Inmediatamente, Leiva respondió: «No pegué a nadie». Pérez insistió: «Pero está la imagen». El legislador volvió a negar los hechos: «No, no, no. El que está de remera azul soy yo. No hay ninguna imagen mía agrediendo».

Ante la réplica de la periodista —»Perdóneme, pero hay una imagen suya tapándole el teléfono y forzando al periodista, y le pisa el teléfono»—, Leiva sostuvo que el video fue manipulado: «Eso está todo editado. Eso fue cuando ese supuesto periodista, que es un policía infiltrado, ese hombre Galarza es un policía retirado. No le pegué. Esa imagen es después de que él me empuja».

El diputado chaqueño agregó que el contexto fue distorsionado: «Hay una realidad que es difícil de explicar: el jefe de Policía de la provincia del Chaco actúa como vocero del gobierno. Ese era un teléfono que pretendí levantar del piso y él me empuja».

Durante la entrevista, el programa mostró la secuencia en cámara lenta, donde se observa el momento en que el pie de Leiva pisa el teléfono del periodista.

El legislador defendió su accionar y apuntó contra el gobierno provincial y los sectores libertarios: «A veces se piensa que nosotros somos unos intolerantes agresivos. Pero la policía que responde a Zdero fue a correr unos gazebos que estaban instalados hace unos días porque iba a haber un acto en el lugar, donde había unos 30 militantes libertarios que me agredieron verbalmente».

«Ustedes defienden a los libertarios, a Macri, y para ustedes los peronistas somos unos delincuentes intolerantes», agregó con tono molesto.

En el tramo final del intercambio, Pérez señaló que «la imagen vino de la plaza en la ciudad de la que su hijo es intendente». Leiva la corrigió de inmediato: «El intendente es Mauro Leiva, no es mi hijo».

El cruce, que se extendió por varios minutos y alcanzó picos de tensión en el minuto 19:08 del programa, dejó en evidencia el clima político caldeado en Chaco y la sensibilidad en torno al accionar de referentes del oficialismo y la oposición en espacios públicos.