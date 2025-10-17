EL ENCUENTRO DE FRANCO COLAPINTO CON LOS FANÁTICOS ARGENTINOS EN LA PREVIA DEL GP DE ESTADOS UNIDOS

Franco Colapinto comenzará este viernes su actividad en la pista del Circuito de las Américas, que será sede del Gran Premio de los Estados Unidos, por la 19° fecha de la temporada de Fórmula 1. Mientras se prepara con miras a la jornada inicial, que incluirá la única práctica libre y la clasificación para la Sprint, el argentino tuvo un cálido encuentro con fanáticos argentinos.

Sus hinchas lo esperaban a la salida del box de Alpine con banderas, fotos y celulares para tomarle una foto. Y hacia allí fue Franco para saludarlos con su habitual simpatía.

Colapinto regresa este fin de semana a un circuito que le trae buenos recuerdos por su actuación con Williams en 2024. En ese trazado, sumó sus últimos puntos en la Fórmula 1 y logró el premio a “la maniobra del año” por un recordado sobrepaso ante el español Fernando Alonso.

Colapinto correrá este fin de semana en el circuito de Austin (Foto: X@AlpineF1Team).

La frase de Franco Colapinto que encendió la ilusión de su continuidad en Alpine en la temporada 2026 de la F1

Flavio Briatore confirmó que el compañero de Pierre Gasly en 2026 será elegido entre Franco Colapinto y Paul Aron, actual piloto reserva. La decisión se espera para entre finales de octubre y principios de noviembre. Sin embargo, el argentino lanzó una frase en la conferencia de prensa previa al GP de Estados Unidos que ilusionó a los fanáticos.

“Solo necesito seguir haciendo lo que estoy haciendo. Es bueno ver la motivación (del equipo) para seguir esforzándose y encontrarle nuevas oportunidades al auto. Confío en que el coche del año que viene sea rápido”, expresó.