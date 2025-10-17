CLÁSICOS CON LAS DOS HINCHADAS: EL PLAN DE LA AFA PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA DE LA LIGA PROFESIONAL

La AFA quiere que los clásicos vuelvan a jugarse con público de los dos equipos (Foto: Reuters).

La AFA sorprendió con una intención plasmada sobre la mesa en la reunión de Comité de la Liga Profesional: el regreso de los clásicos con las dos hinchadas en los torneos Apertura y Clausura de 2026. La propuesta comenzó a disputarse en el reciente encuentro llevado a cabo en el predio de Ezeiza con la intención de dar un nuevo paso en el regreso paulatino de los partidos con ambas parcialidades.

La iniciativa está en una etapa muy inicial, no parece fácil de concretar, pero ya fue transmitida a los clubes de Primera División. Según trascendió, la idea es que los clásicos se jueguen con público local y visitante, ya sea en cancha neutral o alternando la condición de local.

Cómo sería el regreso de las dos hinchadas en los clásicos

Clásicos con las dos hinchadas, una idea en estudio (Foto: Reuters).

La propuesta de la AFA contempla dos alternativas principales:

Jugar los clásicos en cancha neutral , con ambas hinchadas presentes.

, con ambas hinchadas presentes. Disputar un partido en cada estadio, permitiendo el ingreso de visitantes en ambos encuentros.

Esta segunda opción reemplazaría la fecha interzonal que hoy se juega en cada torneo. Por ahora, la decisión está en manos de los clubes, que analizan los pros y contras de modificar el formato actual o dejar todo como está.

Qué falta para que el proyecto avance

La AFA aclaró que la idea recién está en fase de estudio y que todavía no se discutió con los organismos de seguridad ni con los responsables de la organización de los partidos, dos actores clave para que el regreso de los visitantes sea posible.

Además, hay cuestiones económicas en juego: los ingresos por entradas y la logística de los operativos de seguridad serán temas centrales en la discusión.

El regreso de los visitantes en el fútbol argentino: una decisión discrecional

El partido entre Lanús y Rosario Central fue uno de los que tuvo público de los dos equipos en el Torneo Clausura 2025 (Foto: AP).

En julio pasado, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció la implementación de una primera etapa para el regreso definitivo del público visitante a los estados del fútbol argentino. “Es un día histórico”, anunció en una conferencia de prensa compartida con otros dirigentes y autorizades de seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, esa decisión solo se materializó en algunos estadios de esa jurísdicción y otros de provincias del Interior, con un criterio discrecional.

En la Ciudad de Buenos Aires, por caso, las autoridades de seguridad aclararon que no estaban disponibles los recursos para los operativos, a la vez que los clubes declinaron la posibilidad por no disponer de espacio suficiente para recibir hinchas de otros equipos. Desde la prohibición de ingresos a los visitantes, los clubes reasignaron las localidades de sus estadios para socios y abonados.

Los otros temas que se trataron en la reunión del Comité Ejecutivo de la LPF