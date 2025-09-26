FUEGO EN CASA ROSADA: BOMBEROS EVACUARON A SANTIAGO CAPUTO Y SU EQUIPO
Aparentemente, se habría tratado de un cortocircuito en un tablero de la cocina. Bomberos trabajan en apagar un principio de incendio.
Javier Milei retoma la campaña en Tierra del Fuego: «A no aflojar»
Tras su viaje a los Estados Unidos donde participó de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y negoció un rescate del gobierno de Donald Trump a su maltrecho programa económico, el presidente Javier Milei se prepara para ponerse, una vez más, al frente de la campaña electoral de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.
«Nos vemos en Tierra del Fuego. A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura», anunció Milei y cerró con su slogan de campaña: «La Libertad Avanza o la Argentina retrocede».
Milei confía que el rescate conseguido en Washington le permita mantener en calma al mercado cambiario por lo menos hasta las elecciones y así darle más aire a una gestión que viene sufriendo un revés tras otros en medio del naufragio de su programa económico y de las denuncias de corrupción que se apilan una tras otra y llegan a salpicar hasta a su propia hermana, Karina Milei.
El último sondeo de intención de voto muestra un fuerte crecimiento de Fuerza Patria frente al derrumbe de la alianza entre libertarios y macristas.
En ese sentido RDT Consultores advirtió que después de correr de atrás y de lejos durante varios meses, ahora Fuerza Patria figura al frente, pero con apenas 1,4 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza.