FUEGO EN CASA ROSADA: BOMBEROS EVACUARON A SANTIAGO CAPUTO Y SU EQUIPO

Durante la tarde de este viernes, personal de Bomberos debió ingresar en Casa Rosada a raíz de un principio de incendio que trabajaron en contener. Aparentemente, se habría tratado de un cortocircuito en un tablero de la cocina, lo que obligó a evacuar al personal del lugar, incluido Santiago Caputo y su equipo.

El siniestro tuvo lugar en el cierre de la semana y mientras Javier Milei se encontraba en la Quinta Presidencial de Olivos, luego de su viaje a Estados Unidos. No obstante, sí había trabajadores y parte de su equipo, tales como su asesor estrella y las personas con las que él trabaja habitualmente.

Si bien Bomberos tuvo que evacuar, rápidamente pudo controlar la situación.

Javier Milei retoma la campaña en Tierra del Fuego: «A no aflojar» Tras su viaje a los Estados Unidos donde participó de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y negoció un rescate del gobierno de Donald Trump a su maltrecho programa económico, el presidente Javier Milei se prepara para ponerse, una vez más, al frente de la campaña electoral de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.