NUEVO GOLPE AL NARCOTRÁFICO EN GANCEDO Y EN SÁENZ PEÑA: SECUESTRAN DROGAS, DINERO Y ARMAS

Durante los procedimientos, se logró el secuestro de 596 gramos de marihuana y 64,7 gramos de cocaína, todos distribuidos en “bochitas” listas para su comercialización. En un trabajo coordinado entre las Fiscalías Antidrogas N°1 y N°2 y la Dirección General de Consumos Problemáticos, se concretó la aprehensión de 3 personas vinculadas a la causa, quienes ya se encuentran a disposición de la Justicia.

La División Operaciones Drogas Interior Charata, de la Policía del Chaco, realizó una serie de allanamientos este viernes 26 de septiembre, en el marco de causas por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y la Ley 2304-N, en domicilios de las localidades de Gancedo y Presidencia Roque Sáenz Peña.

En ambos domicilios, los agentes lograron el secuestro de más de $604.000 en efectivo, un arma de fuego calibre 22 con cartuchos, balanzas de precisión, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, una motocicleta, cueros de puma protegidos por ley y trozos de meteorito.

El operativo contó con la colaboración de las Divisiones de Microtráfico Interior y Drogas General San Martín, además de intervenciones especiales del Departamento de Seguridad Rural y Ambiental, en relación con los cueros de puma y los fragmentos de meteorito hallados en uno de los domicilios.

Con estas acciones, el Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Seguridad y la Policía del Chaco continúa reforzando la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico, asegurando la legalidad en todo el territorio chaqueño.

“La lucha contra el narco es en todo el territorio provincial y no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a pelear por la salud de los jóvenes, vamos a luchar por un Chaco sano”, había señalado el gobernador Leandro Zdero.

