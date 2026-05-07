TARJETA ALIMENTAR CON AUMENTO EN MAYO
Tarjeta Alimentar con aumento: ¿Cuánto se cobra desde mayo según la cantidad de hijos?
El Gobierno oficializó una suba del 38% en la prestación que paga ANSES. Los nuevos montos varían entre $72.250 y $149.425, de acuerdo con la cantidad de hijos y el tipo de beneficio.
El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Tarjeta Alimentar, el programa de asistencia destinado a familias con hijos y embarazadas que cobran prestaciones sociales a través de la ANSES. La actualización comenzará a pagarse en mayo y apunta a mejorar el poder de compra de los sectores más vulnerables frente al aumento del costo de los alimentos.
La medida fue confirmada mediante la Resolución N° 161 del Ministerio de Capital Humano, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Con la suba, las familias beneficiarias pasarán a cobrar entre $72.250 y $149.425 mensuales, según la cantidad de hijos a cargo. Hasta abril, el promedio rondaba los $52.250.
Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en mayo
Los nuevos montos quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Familias con un hijo de hasta 14 años que cobran AUH: $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres hijos o más: $149.425.
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.
AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total
Quienes perciben de manera conjunta la AUH y la Tarjeta Alimentar recibirán en mayo los siguientes valores aproximados:
- Un hijo o hijo con discapacidad: $213.535,31.
- Dos hijos: $254.584,31.
- Tres hijos: $290.710,31.
Quiénes pueden acceder al beneficio
La Tarjeta Alimentar está destinada a:
- Personas que cobran la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.
- Embarazadas desde el tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo.
- Familias con hijos con discapacidad que cobran AUH, sin límite de edad.
- Madres de siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas.