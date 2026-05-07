TARJETA ALIMENTAR CON AUMENTO EN MAYO

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Tarjeta Alimentar, el programa de asistencia destinado a familias con hijos y embarazadas que cobran prestaciones sociales a través de la ANSES. La actualización comenzará a pagarse en mayo y apunta a mejorar el poder de compra de los sectores más vulnerables frente al aumento del costo de los alimentos.

La medida fue confirmada mediante la Resolución N° 161 del Ministerio de Capital Humano, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Con la suba, las familias beneficiarias pasarán a cobrar entre $72.250 y $149.425 mensuales, según la cantidad de hijos a cargo. Hasta abril, el promedio rondaba los $52.250.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en mayo

Los nuevos montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo de hasta 14 años que cobran AUH: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total

Quienes perciben de manera conjunta la AUH y la Tarjeta Alimentar recibirán en mayo los siguientes valores aproximados:

Un hijo o hijo con discapacidad: $213.535,31.

Dos hijos: $254.584,31.

Tres hijos: $290.710,31.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La Tarjeta Alimentar está destinada a: