Jue. May 7th, 2026

TARJETA ALIMENTAR CON AUMENTO EN MAYO

por Redaccion J 4 horas atrás

Tarjeta Alimentar con aumento: ¿Cuánto se cobra desde mayo según la cantidad de hijos?

El Gobierno oficializó una suba del 38% en la prestación que paga ANSES. Los nuevos montos varían entre $72.250 y $149.425, de acuerdo con la cantidad de hijos y el tipo de beneficio.

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Tarjeta Alimentar, el programa de asistencia destinado a familias con hijos y embarazadas que cobran prestaciones sociales a través de la ANSES. La actualización comenzará a pagarse en mayo y apunta a mejorar el poder de compra de los sectores más vulnerables frente al aumento del costo de los alimentos.

La medida fue confirmada mediante la Resolución N° 161  del Ministerio de Capital Humano, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Con la suba, las familias beneficiarias pasarán a cobrar entre $72.250 y $149.425 mensuales, según la cantidad de hijos a cargo. Hasta abril, el promedio rondaba los $52.250.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en mayo

Los nuevos montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Familias con un hijo de hasta 14 años que cobran AUH: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres hijos o más: $149.425.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total

Quienes perciben de manera conjunta la AUH y la Tarjeta Alimentar recibirán en mayo los siguientes valores aproximados:

  • Un hijo o hijo con discapacidad: $213.535,31.
  • Dos hijos: $254.584,31.
  • Tres hijos: $290.710,31.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La Tarjeta Alimentar está destinada a:

  • Personas que cobran la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.
  • Embarazadas desde el tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo.
  • Familias con hijos con discapacidad que cobran AUH, sin límite de edad.
  • Madres de siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas.

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