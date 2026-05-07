SANTA FE: INTERCEPTAN AVION NARCI Y SECUESTRAN MAS DE 400 KILOS DE COCAINA
El procedimiento fue de la Policía Federal, en plena pista clandestina. Hay ocho detenidos.
La Policía Federal Argentina interceptó este miércoles, en la localidad de Vera, en el norte de Santa Fe, una avioneta cargada con más de 400 kilos de cocaína y detuvo a ocho integrantes de una organización narco, entre ellos el piloto y el copiloto, ambos de nacionalidad boliviana.
La investigación comenzó hace 45 días, a partir de un dato clave aportado por la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos).
Así, brigadas y grupos especiales desplegaron tareas de vigilancia y seguimiento en la zona, bajo la coordinación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, con la intervención del Fiscal Federal Matías Scilabra y el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, encabezado por Carlos Vera Barros.
El procedimiento se concretó cuando los agentes detectaron la llegada de una aeronave Cessna 210 a un campo cercano al establecimiento Don Julio, en Vera. Allí, en plena pista clandestina, aseguraron el lugar y detuvieron a los involucrados.
Las autoridades informaron que ocho personas fueron detenidas en el lugar, entre ellos se encuentran el piloto y el copiloto bolivianos, quienes intentaron aterrizar con la carga de droga.
Además de la avioneta, los efectivos secuestraron dos camionetas (una Toyota Hilux y una Ford Ranger), dos camiones (Ford Cargo y Fiat Iveco), equipos de comunicación, una antena satelital Starlink, celulares y bidones de combustible, todos elementos utilizados para la logística de la banda.
Sin embargo, la intervención policial no terminó ahí, ya que brigadas de la División Operaciones Federales -con apoyo de unidades de la Hidrovía del Paraná, Rosario, Reconquista y DUOF Roque Sáenz Peña, Santa Fe y Corrientes- realizaron ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia.
Los procedimientos se llevaron a cabo en casas vinculadas a los detenidos, tanto en Vera como en Calchaquí, abarcando zonas urbanas y rurales asociadas a la maniobra criminal.
Desde la fuerza indicaron que el operativo representa un fuerte golpe a las rutas del narcotráfico que atraviesan el norte santafesino, una región clave para el ingreso y distribución de droga en el país. La causa sigue en manos de la Justicia Federal, que ahora busca determinar el alcance de la organización y sus posibles conexiones internacionales.