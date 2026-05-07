JUAN JOSE CASTELLI: SAMEEP REALIZA OPERATIVO INTEGRAL DE SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO CLOACAL

Avanzando con los trabajos planificados en toda la provincia, Sameep lleva adelante un operativo integral de saneamiento y mantenimiento del sistema cloacal en la localidad de Juan José Castelli.

Las tareas son ejecutadas por agentes de la empresa junto al coordinador de Zona II, Ing. José Martín, quienes realizan trabajos de mantenimiento de cuencas con el objetivo de acondicionar y optimizar el funcionamiento del sistema cloacal.

Asimismo, en distintos sectores de la localidad se desarrollaron trabajos de limpieza de cañerías y bocas de registro mediante la utilización de camiones desobstructores. Estas acciones tienen como finalidad garantizar el correcto funcionamiento del sistema y contribuir al cuidado del ambiente y la salud pública.

Los operativos forman parte del plan integral de saneamiento que SAMEEP ejecuta en toda la provincia para el mantenimiento de las redes cloacales, mediante intervenciones realizadas por operarios capacitados y equipamiento de última generación.

En ese marco, la empresa cuenta con modernos camiones desobstructores dotados de tecnología de punta, preparados para realizar tareas de succión y transporte de residuos sólidos, además de limpieza de conexiones de reducido diámetro. Los equipos también poseen sistemas de filtrado de agua y aire que eliminan olores y minimizan el impacto ambiental.

El presidente de SAMEEP, Nicolás Diez, destacó la importancia de incorporar este tipo de herramientas tecnológicas. “Es fundamental contar con estos camiones de última tecnología porque permiten atender la demanda de toda la provincia y resolver de manera eficiente los problemas de saturación del sistema cloacal”, señaló.

Por su parte, el coordinador de Zona II, Ing. José Martín, remarcó la necesidad de realizar un uso responsable de las redes cloacales. “Si bien desde la empresa se llevan adelante tareas periódicas de mantenimiento, es importante evitar arrojar objetos a las redes de efluentes, ya que su preservación permite prolongar y garantizar la vida útil de las instalaciones”, concluyó.

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