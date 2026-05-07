CORTES PROGRAMADOS EN CASTELLI Y RESISTENCIA

La empresa provincial Secheep informó que este jueves 7 de mayo se realizarán interrupciones programadas del suministro eléctrico en sectores de Resistencia y Juan José Castelli, debido a trabajos de mantenimiento sobre la red de distribución.

Según detallaron desde la compañía energética, las tareas buscan optimizar el funcionamiento del servicio y prevenir fallas técnicas en distintas zonas de la provincia.

Los barrios afectados en Resistencia

En la capital chaqueña se ejecutarán trabajos en dos franjas horarias:

De 7 a 11, el corte alcanzará a Villa Miranda Gallino, Parque 2 de Febrero y sectores cercanos.

De 8 a 12, la interrupción afectará al barrio Villa Elisa y zonas aledañas.

Qué sectores de Castelli se quedarán sin energía

En Juan José Castelli, los trabajos se extenderán tanto a barrios urbanos como a parajes rurales.

De 7 a 9:30, habrá cortes en los barrios 4 de Junio, Parque Industrial, Quinta 100 y chacras 53, 100, 104 y 106.

De 7 a 12:30, las interrupciones llegarán a parajes de El Espinillo, entre ellos San Vicente, La Cangayé, El Escondido, Santa Ana, Campo de Mayo, El Simbolar y San Manuel.

De 7 a 9, también se verá afectado el suministro en los barrios Curiyí y 17 de Octubre, además de Chacra 51 y las quintas 71, 89, 91, 92, 103, 104, 114, 115, 116 y 117.

Desde la empresa recomendaron a los usuarios tomar precauciones ante las interrupciones, especialmente quienes utilicen electrodomésticos sensibles o equipos eléctricos de uso permanente.

Además, advirtieron que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las tareas podrían suspenderse o reprogramarse por cuestiones de seguridad.