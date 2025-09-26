SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Puerto Vilelas, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de SILVIO JOEL BENTO, de 25 años, de 1,65 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueño, cabello corto negro, ojos color negros ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: pantalón largo tipo deportivo de color gris y una campera de color azul Se le ha visto por última vez en Paraje Las Tres Boca Puerto Vilelas en fecha 25/09/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Puerto Vilelas al 3624417584 o al servicio de emergencias 911.-

