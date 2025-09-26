DESBARATAN BUNKERS Y ATRAPAN A DEALERS BASTANTES EXTRAVAGANTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una pareja y otra mujer fueron aprehendidas por comercializar estupefacientes desde sus domicilios.

La extravagancia la demostraron al tener dos cueros de Puma y 17 fragmentos pequeños de meteorito en exhibición.

Tres allanamientos relacionados al comercio y distribución de estupefacientes se llevaron a cabo esta tarde en el sudoeste chaqueño, mas precisamente en la localidad de Gancedo y otro en Sáenz Peña, donde fueron detenidas tres personas.

Luego de reunida la información necesaria por el personal de la División Operaciones Drogas Interior Charata, las Fiscalías Antidrogas 1 y 2, solicitaron las ordenes de allanamientos al Juzgado de Garantías para los domicilios señalados por los agentes, quienes en compañía de Ayudantes Fiscales, agentes de las Divisiones Operaciones Drogas General San Martín y Microtráfico Interior, irrumpieron en la moradas.

En la primera finca, ubicada en Rio Negro y Miami, se detuvo a un hombre de 43 años y a su pareja de 37.

Allí, secuestraron tres frascos, uno grande y dos chicos, como asimismo varias bolsas “Ziploc” que contenían Marihuana en diferentes formas (cogollos, trozos y bochitas), con un total de 596,1 Gramos de Cannabis Sativa; también incautaron 64.7 Gramos de Cocaína, distribuidos en varios envoltorios y tamaños.

Además, se incautó dos balanzas, celulares, más de 300 mil pesos en efectivo, tijeras, cámaras de seguridad, bolsas termo selladas, recortes de nylon, recipientes y cuchara con restos de sustancia.

En carácter de secuestro impostergable, retuvieron dos cueros de «PUMA», especie protegida mediante Ley Nacional N° 22421 de Conservación Fauna Silvestre y Ley Prov. 1428-R.

Desde el domicilio de Colombia y calle Publica de Gancedo, incautaron 18,5 gramos de cocaína, una planta de cannabis de unos 15 centímetro de alto, dos balanzas digitales, $218.190 pesos en efectivo, recortes de nylon, siete cámaras de seguridad y se logró la detención de la dueña de casa de 33 años.

Como Secuestros Impostergables, un arma de fuego calibre 22, siete cartuchos de 22, dos cartuchos AT, una Honda Tornado de 250 cc., color negra y 17 fragmentos de meteorito, que pesaron 6288 gramos.

Por último, en la ciudad termal incautaron 17800 pesos, un celular y recortes de nylon. Sin detenidos.

Conforme lo dispuesto por las magistraturas intervinientes se procedió al secuestro de los elementos de referencia más arriba y se notificó de la situación legal a las personas involucradas bajo la causa «Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes en función con la Ley N° 2304-N».

Con relación al arma de fuego, se organizaron actuaciones por “Supuesta Infracción Art. 189 BIS CPA, con Intervención Fiscalía Penal en turno y en lo que respecta de los cueros de Puma, se dio intervención a la Fiscalía Rural y Ambiental Machagai a cargo de la Dra. María Emilia RUDAZ.

Cabe destacar que con relación a los fragmentos de Meteorito, se dio Intervención a la Fiscalía Federal Roque Sáenz Peña.

