Desesperante: Médicos Sin Fronteras se retira de Gaza ante la intensificación de la ofensiva militar israelí

Se negaron a escuchar a quien, en efecto, defendió la masiva ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que deja un tendal intolerable de muerte y desesperación entre sus habitantes. Para el israelí, sin embargo, quienes se retiraron “se rindieron ante la presión de unos medios de comunicación sesgados, de sectores islamistas radicales y de turbas antisemitas», dijo el premier israelí.

Casi al mismo tiempo se conocía la noticia que pone de relieve la tragedia que sufren los palestinos desde que se inició la ofensiva de Israel en el territorio que pretende ocupar y que ha redoblado en las últimas semanas: Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció que se ven “obligados a suspender nuestras actividades ante la intensificación de la ofensiva israelí en Ciudad de Gaza”.

“No nos ha quedado más remedio que detener nuestras actividades, ya que nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes. Esto es lo último que queríamos, ya que las necesidades en Ciudad de Gaza son enormes, y las personas más vulnerables —los bebés en cuidados neonatales, los heridos graves y los enfermos terminales— no pueden moverse y se encuentran en grave peligro”, aseguró Jacob Granger, coordinador de emergencias de MSF en la zona.

Mediante un comunicado, la organización indicó que “la incesante ofensiva israelí en la Ciudad de Gaza nos ha obligado a suspender nuestras actividades médicas vitales en la zona debido al rápido deterioro de la situación de seguridad”, que “incluye continuos ataques aéreos y el avance de tanques a menos de un kilómetro de nuestras instalaciones sanitarias”.