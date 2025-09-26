DONALD TRUMP DESLIZÓ QUE ESTADOS UNIDOS TIENE «UN ACUERDO PARA TERMINAR CON LA GUERRA EN GAZA»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Presidente de los Estados Unidos aseguró que «un pacto que permitirá recuperar a los rehenes» que Hamas secuestró de Israel y mantiene en Gaza.
Algunas semanas antes la ONU había declarado el estado de hambruna en la Franja de Gaza, donde la población palestina permanece aislada del mundo sin poder recibir ayuda humanitaria a pesar de que la comunidad internacional acercó por mar cargamentos de alimentos y otros elementos esenciales para la vida.
Ee regreso en la Casa Blanca tras su participación en la Asamblea General de la ONU, donde afirmó que «reconocer el Estado de Palestina es recompensar a Hamás», Donald Trump redobló su apoyo a Israel y a Benjamin Netanyahu.
Al día de la fecha Hamas todavía mantiene como rehenes a 48 personas, de las cuales al menos 25 fueron dadas por muertas por las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel.
Se calcula que cerca de 65 mil gazatíes, la mayoría de ellos mujeres y niños, murieron en tierra palestina por la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023.