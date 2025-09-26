DONALD TRUMP DESLIZÓ QUE ESTADOS UNIDOS TIENE «UN ACUERDO PARA TERMINAR CON LA GUERRA EN GAZA»

Casi dos años después de la incursión de militantes de Hamas en el sur de Israel, que incluyó el asesinato de 1200 personas y el secuestro de 251 rehenes y dio pie a una ofensiva del gobierno israelí que devino en el genocidio de la población palestina en la Franja de Gaza, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que cree estar «cerca de un acuerdo para terminar con la guerra» en esa zona.

«Creo que tenemos -quizás- un acuerdo en Gaza, que estamos cerca de cerrar un acuerdo en Gaza. Creo que es un acuerdo que liberará a los rehenes, que terminará con la guerra, que traerá paz«, expresó Donald Trump frente a los medios apostados en el jardín de la Casa Blanca, en Washington DC.

Esta semana el mandatario fue el anfitrión de la 80a Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde ocurrieron momentos decisivos en la diplomacia mundial, como el desaire al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien quedó hablando ante un auditorio vacío este viernes porque los delegados de los demás países se retiraron al comienzo de su discurso.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, que depende de la ONU, estableció hace apenas 10 días que las operaciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza corresponden a maniobras de genocidio por parte del país gobernado por Benjamin Netanyahu.