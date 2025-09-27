LOS NUEVOS BENEFICIOS DE ANSES PARA LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS

Estas son las asignaciones que puede percibir una empleada doméstica en octubre.

A pocos días del comienzo de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) enfoca todos sus cañones al décimo mes del año, con diferentes anuncios y noticias que comenzó a publicar hace algunas semanas atrás. El primer reporte fue hace algunas semanas, cuando comunicó un incremento del 1,9% en cada una de sus prestaciones luego de conocerse la inflación de agosto.

Sin embargo, el organismo también dio a conocer que prestaciones pueden recibir las empleadas domésticas. Si bien estas ayudas son importantes y traen alivio al bolsillo, deben cumplir con una serie de requisitos importantes para solicitarlo.

Qué asignaciones pueden cobrar las trabajadoras de casas particulares La AUH también esta destinada para trabajadoras domésticas que no superen el límite de ingresos.

Asignación Universal por Hijo (AUH): Para trabajadoras domésticas que no superen el límite de ingresos, cobro mensual con hijos registrados en Mi Anses.

Para trabajadoras domésticas que no superen el límite de ingresos, cobro mensual con hijos registrados en Mi Anses. Asignación por Embarazo (AUE): Disponible durante la gestación para quienes cumplan con ingresos y cobertura médica.

Disponible durante la gestación para quienes cumplan con ingresos y cobertura médica. Asignaciones Familiares (SUAF): Beneficio para quienes reciben aportes del empleador; incluye hijo, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio.

Beneficio para quienes reciben aportes del empleador; incluye hijo, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio. Prestación por Desempleo: Se puede solicitar hasta seis meses tras la finalización de la relación laboral, cumpliendo los requisitos.

Se puede solicitar hasta seis meses tras la finalización de la relación laboral, cumpliendo los requisitos. Jubilación y pensión: Acceso a jubilación o pensión por fallecimiento del cónyuge para quienes hayan completado los años de aporte necesarios.

Lo que se cobrará en octubre y los requisitos para acceder Como es costumbre en ANSES, los pagos se efectúan siguiendo el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) y están previstos a partir del 8 de octubre.