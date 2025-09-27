LOS NUEVOS BENEFICIOS DE ANSES PARA LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS
Estas ayudan estarán disponibles en octubre. Por otro lado, se conoció un incremento en cada una de las prestaciones del organismo. Los detalles en la nota.
Qué asignaciones pueden cobrar las trabajadoras de casas particulares
- Asignación Universal por Hijo (AUH): Para trabajadoras domésticas que no superen el límite de ingresos, cobro mensual con hijos registrados en Mi Anses.
- Asignación por Embarazo (AUE): Disponible durante la gestación para quienes cumplan con ingresos y cobertura médica.
- Asignaciones Familiares (SUAF): Beneficio para quienes reciben aportes del empleador; incluye hijo, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio.
- Prestación por Desempleo: Se puede solicitar hasta seis meses tras la finalización de la relación laboral, cumpliendo los requisitos.
- Jubilación y pensión: Acceso a jubilación o pensión por fallecimiento del cónyuge para quienes hayan completado los años de aporte necesarios.
Lo que se cobrará en octubre y los requisitos para acceder
Como es costumbre en ANSES, los pagos se efectúan siguiendo el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) y están previstos a partir del 8 de octubre.
En tanto, el dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria, evitando la necesidad de concurrir personalmente a una oficina. Por otro lado, estos son los requisitos que se deben cumplir:
- Estar incorporada al sistema de trabajadoras de casas particulares.
- Contar con aportes efectuados por el empleador.
- No exceder el límite de ingresos que fija ANSES.
- Mantener la información personal y familiar actualizada en Mi Anses.